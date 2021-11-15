В Бурятии обнаружили незаконно выловленный омуль на 13 млн

Затем полицейские установили подозреваемого в сбыте незаконно выловленного омуля. В его доме изъяли 13 штук омуля и более трёх килограммов икры.



Было возбуждено два уголовных дела.







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Возбуждены ещё два уголовных дела.







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В Бурятии сотрудники МВД и УФСБ изъяли почти тонну незаконно добытого омуля. По предварительным подсчётам, ущерб, причинённый браконьерами, составил почти 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» недалеко от посёлка Горный, полицейские остановили автомобиль. В салоне обнаружили 1126 особей байкальского омуля общим весом 520 килограммов.Кроме того, 4 ноября полицейские при участии Росгвардии изъяли у двух жительниц Улан-Удэ крупную партию незаконно выловленного нерестового омуля.В хозяйственных постройках в домовладениях женщин оперативники обнаружили около тысячи экземпляров рыб. Исследование подтвердило, что это нерестовый байкальский омуль, который был добыт в акватории озера Байкал в запрещённый для рыболовства период.