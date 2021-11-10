В Улан-Удэ из-за брошенной на рельсах «Волги» образовалась трамвайная пробка









Накануне, 9 ноября, с 16:44 трамваи маршрутов №1 и №2 не могли уехать на свою конечную «Шишковка» из-за автомобиля «Волга», брошенного на рельсах на подъёме ул. Юного Коммунара. Водитель скрылся с места происшествия.- Сотрудники ГИБДД прибыли на место в 17:00. Из-за одного автомобиля образовалась очередь из трамваев, и сотни пассажиров ждали, когда всё разрешится. А на часах самый час-пик, когда люди поскорее хотят попасть домой. Как итог, простой составил 1 час 22 минуты, - сообщили в МУП «Управление трамвая».Здесь же приложили возможный вариант решения проблемы – обособить трамвайные пути бордюрами, как это сделано чуть выше этого участка на ул. Чертенкова.