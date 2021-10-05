Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение
В самом центре Улан-Удэ, на площади Советов, сломали дерево яблони сибирской. Вандалы сломали сам ствол дерева. Не помешало даже приствольное металлическое ограждение.
- Нам обидно до слёз, это не только наш труд, но и зелёные «лёгкие города». Как раз сейчас идёт в городе сезон осенних посадок, мы с утра до вечера высаживаем саженцы и очень печально, что такие варварские действия происходят, - отмечает и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Сотрудники «Городского лесничества» призвали горожан не молчать, если на ваших глазах происходят подобные варварские поступки, пресекать на месте нарушения, фиксировать на фото или видео подобные ситуации. Телефон «Городского лесничества» - 46-76-83.
Как сообщал «Байкал-Daily», больше 40 саженцев яблони сибирской посадили возле площади Советов весной 2020 года. Для этого пустили под корень большие тополя, росшие здесь больше 50-ти лет и дающие отличную тень летом. Их вырубку власти объяснили тем, что тополя больны, а их корни деформируют плитку.
В Улан-Удэ на площади Советов сломали яблоню
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение
Мужчина увёл девочку в лес, где убил её
Аферисты обманывали около 20 пожилых людей
Убийца спрятал тело и заколотил дверь
Мужчину спасла его сожительница
Одну машину юный рецидивист всё же сумел завести
Пожар случился ночью
Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла
Пожар обнаружили слишком поздно
Спасатели залезли через окно
Выросло количество и самих пожаров
Мужчину приговорили к длительному лишению свободы
В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
Вора быстро вычислили
Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка пыталась разжалобить их