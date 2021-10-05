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В Улан-Удэ на площади Советов сломали яблоню

В Улан-Удэ на площади Советов сломали яблоню
Происшествия,  Фото:МБУ "Городское лесничество", ves_ulan_ude_
Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение

В самом центре Улан-Удэ, на площади Советов, сломали дерево яблони сибирской. Вандалы сломали сам ствол дерева. Не помешало даже приствольное металлическое ограждение.

- Нам обидно до слёз, это не только наш труд, но и зелёные «лёгкие города». Как раз сейчас идёт в городе сезон осенних посадок, мы с утра до вечера высаживаем саженцы и очень печально, что такие варварские действия происходят, - отмечает и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

Сотрудники «Городского лесничества» призвали горожан не молчать, если на ваших глазах происходят подобные варварские поступки, пресекать на месте нарушения, фиксировать на фото или видео подобные ситуации. Телефон «Городского лесничества» - 46-76-83.

Как сообщал «Байкал-Daily», больше 40 саженцев яблони сибирской посадили возле площади Советов весной 2020 года. Для этого пустили под корень большие тополя, росшие здесь больше 50-ти лет и дающие отличную тень летом. Их вырубку власти объяснили тем, что тополя больны, а их корни деформируют плитку.


вандализм саженцы деревьев

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