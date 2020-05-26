Рабочие меняют плитку и высаживают маленькие саженцы взамен вырубленных тополей
В Улан-Удэ идёт комплексное благоустройство площади Советов. Здесь будет заменена тротуарная плитка, высажены яблони и расширен один из остановочных карманов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Уже выполнен демонтаж четырёх тысяч квадратных метров тротуарной плитки.
- Мы меняем плитку вдоль улиц Ленина, Сухэ-Батора и Коммунистическая. Новая тротуарная плитка вибропрессованная, нескользящая и прочная, прослужит долгие годы. В общей сложности будет заменено 14 тысяч квадратных метров тротуарного покрытия, – сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.
Кроме того, проведены работы по выравниванию гранитного бордюрного камня и заменены пять опор электроосвещения на площади.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле здесь вырубили все большие тополя, которые в жару были единственным источником тени. Горожан об этом поставили перед фактом. Как обычно при вырубке или обрезании деревьев, звучали заявления о «больных деревьях».
Взамен по улицам Ленина и Сухэ-Батора высадили 35 саженцев яблони, ещё 13 готовят к посадке.
Все яблони обещали обеспечить капельным поливом.
На площади Советов в Улан-Удэ идёт большой ремонт. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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Рабочие меняют плитку и высаживают маленькие саженцы взамен вырубленных тополей
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