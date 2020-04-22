Улан-удэнцев возмутила вырубка деревьев на площади Советов





Вместо этого высадят 48 пока ещё молодых деревьев яблони сибирской.



Новые деревья должны стать продолжением яблоневой аллеи, высаженной от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова. В мэрии заявляют, что в последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что «продолжит единый ансамбль деревьев в центре города». Саженцы привезут из Иркутска – договор с иркутским питомником уже заключен.



Кроме того, помимо создания яблоневой аллеи на площади Советов планируется поменять старую тротуарную плитку и обустроить остановки общественного транспорта. Также в будущем заменят и крупные ели на площади Советов на новые деревья «для создания единого и гармоничного ландшафта территории».



В МУП «Городское лесничество» заявили, что тополям на улице Ленина уже под 60 лет. На предприятии заверяют, что деревья больны, а их сердцевины уже сгнили. Также разросшиеся корни деревьев деформируют плитку, что тоже стало аргументов для вырубки.



В свою очередь, улан-удэнцы отреагировали на эту новость неоднозначно – многие горожане не поняли, зачем вырубать тополя, если они «никому не мешают». Кроме того, пользователи Сети отмечают, что тополь действенно очищает городской воздух и не так аллергичен, как принято считать. Также большинство уверено, что яблони плохо «приживутся» в городских условиях. Некоторые горожане задались вопросом – зачем покупать саженцы в Иркутске, если в Бурятии достаточно своих питомников.



«Где срубили деревья - ничего нет. А раньше город был зеленее», «Тополя вырубят и яблони засохнут», «Тополя и ели жалко, можно же посадить, если хотят, но не вырубать, летом в жару вспомнят тополя, когда пекло будет, а тени нет», «Не пойму, вообще зачем МЕНЯТЬ деревья, если можно плюсом ещё посадить!», - пишут горожане в соцсетях.



Пользователи даже готовы создать петицию с требованием не трогать тополя.



Дискуссия разгорелась и на странице улан-удэнского депутата, председателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергея Бурдикова. Сам он согласился, что деревья «страдают ни за что», при этом высказался «за» яблоневую аллею.



- Жаль, что когда-то не подумали и посадили именно тополя. Их корневая система такова, что разломает любой тротуар. Плюс пух и частая необходимость варварского «топпинга». А конкретно эти тополя растут уже давно и многие больны. Каждый раз, когда ремонтировали дорогу, им отрубали часть корней. Яблоня - гораздо более подходящее растение для этого места, по крайней мере, и архитекторы, и дендрологи здесь единодушны, - написал Сергей Бурдиков.



В ответ один из пользователей задался саркастическим вопросом – красивы ли на самом деле яблони, дают ли они летом «спасительную тень» или, хотя бы, плодоносят ли яблони так, что горожане смогут «наслаждаться натуральным продуктом».



- Но ведь плодами тополей мы тоже вряд ли мы можем наслаждаться. На самом деле, мне тоже категорически не нравится это жуткое «кронирование». Что касается красоты, то, на мой взгляд, яблони вдоль подъёма к арке выглядят прекрасно, - ответил Сергей Бурдиков.



Что касается благоустройства центра города, разноплановую тротуарную плитку заменят вибропрессованной, нескользящей и прочной, а остановочный карман на площади расширится более чем вдвое.



Проектом концепции благоустройства и озеленения площади Советов и прилегающих к ней городских улиц занимается Александр Яковлев, главный архитектор ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэ арт проект», которое выиграло в конкурсе.



– Мы сейчас начинаем работать над проектом. Думаем создать условия для горожан, чтобы они могли отдыхать в центре. Хотелось бы создать водоемы – об этом мы сейчас думаем, дополнительное озеленение. Нам ещё предстоит обсудить в целом концепцию реконструкции площади. Здесь проводятся разные мероприятия, концерты. Но нет оборудованной площадки для кабельного освещения, оборудования. Людям не очень удобно просматривать эти концерты. Должны продумать все, чтобы сделать пространство удобным, – заявил архитектор.



