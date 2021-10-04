Водителя из кабины извлекали сотрудники МЧС
Сегодня на улице Рабочая в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ перевернулась бетономешалка.
Видео с места, которое снял очевидец, появилось в паблике «Аноним 03». На место прибыли медики «скорой». Извлекали водителя из кабины сотрудники МЧС с помощью специальной техники.
Как выяснилось, водитель не пострадал.
- Пострадавших в аварии нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Около года назад, в ноябре 2020-го, на улице Лимонова в Улан-Удэ столкнулись бетономешалка и микроавтобус.
В июле прошлого года в пригороде людей зажало в микроатобусе после столкновения с бетономешалкой.
В 2018 году в центре города водитель бетономешалки устроил массовое ДТП.
В Улан-Удэ перевернулась бетономешалка
Происшествия, Фото:
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