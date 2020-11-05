В Улан-Удэ столкнулись бетономешалка и микроавтобус

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. По словам очевидца, у виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.





































Сегодня около 11 часов утра на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП с участием бетономешалки.По предварительной информации, ехавший в сторону Ботанической водитель бетономешалки уходил от удара с ехавшим справа от него большегрузом. Однако в результате бетономешалка столкнулась с микроавтобусом.После удара один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, в результате вся дорога была заблокирована.Часом ранее на соседней улице Ботаническая произошло ещё одно ДТП на светофоре. Ехавший в направлении центра города автомобиль «Хендай Старекс» столкнулся с «Тойотой Пассо». Здесь также обошлось без пострадавших.- Женщина на «Тойоте» остановилась на запрещающий сигнал светофора, и в этот момент получила сильный удар в заднюю часть своего транспортного средства, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель.