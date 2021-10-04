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В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли попавшему в беду дальнобойщику

В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли попавшему в беду дальнобойщику
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Фура перевернулась на федеральной трассе

Несколько дней назад вблизи посёлка Куйтун Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» опрокинулась фура. Водитель не пострадал, он сам позвонил в полицию.

На место происшествия выехали два экипажа Госавтоинспекции: старшие лейтенанты полиции Владислав Ширяков и Сергей Стреж, лейтенант полиции Виктор Асхаев и младший лейтенант Александр Алымов. Выяснилось, что мужчина вёз товар в Новосибирск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание фуры.

На протяжении нескольких часов полицейские разгружали «КамАЗ». После чего организовали прибытие спецтехники, которая вытянула большегруз на проезжую часть.

- Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции города Тулуна за оказанную помощь, молодцы ребята. Всё быстро организовали, следят за сохранностью товара, чтоб всё было нормально, помогают во всём. Спасибо большое! – искренне поблагодарил водитель пострадавшей фуры.

Водитель выразил искренние слова благодарности полицейским за отзывчивость, оперативно оказанную помощь и продолжил свой путь, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
ГИБДД фура

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