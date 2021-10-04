Пассажиры скончались на месте аварии
В субботу, 2 октября, в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Всё произошло около 23 часов в селе Исинга. Виновником аварии стал пьяный водитель.
- 28-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Центральная села Исинга, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП погибли два пассажира – мужчины в возрасте 31 года и 30 лет. Они скончались на месте аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зафиксированы 30 сентября. В Кабанском районе в столкновении двух большегрузов и легковушки погиб пассажир. В Селенгинском районе погибла 43-летняя водитель «Тойоты Ист» - в её автомобиль въехал микрогрузовик.
В Бурятии по вине пьяного водителя погибли два человека
Происшествия, Фото:
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