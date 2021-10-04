 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

Популярное

В Бурятии по вине пьяного водителя погибли два человека

В Бурятии по вине пьяного водителя погибли два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пассажиры скончались на месте аварии

В субботу, 2 октября, в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Всё произошло около 23 часов в селе Исинга. Виновником аварии стал пьяный водитель.

- 28-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Центральная села Исинга, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП погибли два пассажира – мужчины в возрасте 31 года и 30 лет. Они скончались на месте аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зафиксированы 30 сентября. В Кабанском районе в столкновении двух большегрузов и легковушки погиб пассажир. В Селенгинском районе погибла 43-летняя водитель «Тойоты Ист» - в её автомобиль въехал микрогрузовик.



ДТП алкогольное опьянение смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
Происшествия, 04.10.2021
Движение трамваев парализовал микроавтобус  
Забайкалец напал на девушку с молотком и ограбил её
Забайкалец напал на девушку с молотком и ограбил её
Происшествия, 04.10.2021
Парень несколько раз ударил жертву по голове молотком 
Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО
Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО
Происшествия, 03.10.2021
Ущерб правообладателю превысил 370 тысяч рублей
В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
В Улан-Удэ грузовик манипулятором оборвал провода
Происшествия, 03.10.2021
Электричество пропало более чем на четыре часа
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
В Улан-Удэ водитель без прав сбил ребёнка
Происшествия, 02.10.2021
Пострадавший мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии
В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся
В Иркутске водитель «Хонды» снёс ограждения и перевернулся
Происшествия, 02.10.2021
В момент ДТП в машине находился только водитель
В Бурятии дважды горело сено
В Бурятии дважды горело сено
Происшествия, 02.10.2021
Пожары случились в двух районах республики
В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека
В Бурятии с начала года на пожарах в домах погибли 33 человека
Происшествия, 02.10.2021
Жителям частного сектора напоминают о пожарной безопасности 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^