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В Бурятии в столкновении двух большегрузов и легковушки погиб пассажир

В Бурятии в столкновении двух большегрузов и легковушки погиб пассажир
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Смертельное ДТП произошло на трассе «Байкал»

Вечером 30 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось в пяти километрах от города Бабушкин, сообщает группа «Кабанск-инфо» со ссылкой на районное ОМВД.

Столкнулись три автомобиля – два большегруза и легковая машина

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следовавший в сторону Улан-Удэ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман» под управлением 53-летнего мужчины. Большегруз «Ман» развернулся и совершил столкновение с большегрузом «Сканиа»

В результате ДТП пассажир «Калдины», 46-летний мужчина, скончался на месте.

«Кабанск-инфо» уточняет, что ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 30 сентября в Селенгинском районе погибла 43-летняя водитель «Тойоты Ист» - в автомобиль въехал микрогрузовик.


ДТП смерть

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