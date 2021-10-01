Смертельное ДТП произошло на трассе «Байкал»
Вечером 30 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось в пяти километрах от города Бабушкин, сообщает группа «Кабанск-инфо» со ссылкой на районное ОМВД.
Столкнулись три автомобиля – два большегруза и легковая машина
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следовавший в сторону Улан-Удэ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Ман» под управлением 53-летнего мужчины. Большегруз «Ман» развернулся и совершил столкновение с большегрузом «Сканиа»
В результате ДТП пассажир «Калдины», 46-летний мужчина, скончался на месте.
«Кабанск-инфо» уточняет, что ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 30 сентября в Селенгинском районе погибла 43-летняя водитель «Тойоты Ист» - в автомобиль въехал микрогрузовик.
В Бурятии в столкновении двух большегрузов и легковушки погиб пассажир
Происшествия, Фото:
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