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В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина

В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 30 сентября, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 43-летняя женщина погибла в лобовом столкновении легковушки и грузовика.

- По предварительным данным, около 15 часов на 131 км автодороги Улан-Удэ - Кяхта водитель Mitsubishi Canter выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Ist. Погибла водитель Toyota - женщина 1978 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

До этого смертельная авария была зарегистрирована неделю назад, 23 сентября, в Заиграевском районе. Лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Camry и Honda Stream. Погибла женщина, ещё шесть человек получили травмы.


ДТП смерть

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