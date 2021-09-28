Спасательная операция развернулась в тункинских лесах
Вчера, 27 сентября, спасатели искали жительницу Аршана, которая потерялась в лесу вблизи села Тагархай Тункинского района Бурятии.
Приехал в село, спасатели взяли с собой мужа потерявшейся женщины, после чего приступили к поискам.
У пропавшей был с собой телефон, и она сумела связаться со спасателями и супругом. В итоге её нашли рядом с заброшенной свалкой на опушке леса.
- Она была в удовлетворительном состоянии. Спасатели передали женщину сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 сентября благополучно окончилась операция по поиску пропавшей на границе Бурятии и Иркутской области группы из пяти человек. Они ушли на поиски рыбака, пропавшего после того, как его лодка перевернулась на реке Снежная. 20 сентября добровольцы не вышли на связь, как было условлено, и их близкие забили тревогу. Спасатели двое суток искали потерявшихся людей и в итоге нашли их с вертолёта.
В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину нашли рядом со свалкой
Происшествия, Фото:
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