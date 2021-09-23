В Бурятии нашли пропавшую группу из пяти человек









21 сентября спасатели Байкальского отряда на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня, 23 сентября, поисково-спасательные работы были возобновлены.



Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели пешком осмотрели береговую линию, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Также сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Бурятии



Именно с вертолёта были найдены пропавшие люди. Они находились в районе реки Ара-Буректай.



Спасённых мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели вывезли вертолётом в село Выдрино.



Что касается рыбака, которого искала эта группа добровольцев, то он пропал ещё 9 сентября после опрокидывания лодки. Тогда спасатели обследовали акваторию и береговую линию реки Снежная, мужчину так и не удалось найти.



Группа из пяти добровольцев должна была выйти на связь 20 сентября, но этого не произошло . Родные забили тревогу, и поисками занялись спасатели.21 сентября спасатели Байкальского отряда на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня, 23 сентября, поисково-спасательные работы были возобновлены.Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели пешком осмотрели береговую линию, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Также сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Бурятии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями на борту Именно с вертолёта были найдены пропавшие люди. Они находились в районе реки Ара-Буректай.Спасённых мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели вывезли вертолётом в село Выдрино.Что касается рыбака, которого искала эта группа добровольцев, то он пропал ещё 9 сентября после опрокидывания лодки. Тогда спасатели обследовали акваторию и береговую линию реки Снежная, мужчину так и не удалось найти.

Двое суток на границе Бурятии и Иркутской области на реках Снежная и Ара-Буректай искали группу добровольцев из пяти человек, ушедших ещё 15 сентября на поиски рыбака, пропавшего во время сплава. Поиски окончились благополучно, все пятеро пропавших найдены живыми. О том, как это было, сообщили в пресс-службе Байкальского поисков-спасательного отряда.