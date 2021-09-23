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В Бурятии нашли пропавшую группу из пяти человек

В Бурятии нашли пропавшую группу из пяти человек
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Пропавших мужчин нашли с вертолёта

Двое суток на границе Бурятии и Иркутской области на реках Снежная и Ара-Буректай искали группу добровольцев из пяти человек, ушедших ещё 15 сентября на поиски рыбака, пропавшего во время сплава. Поиски окончились благополучно, все пятеро пропавших найдены живыми. О том, как это было, сообщили в пресс-службе Байкальского поисков-спасательного отряда.

Группа из пяти добровольцев должна была выйти на связь 20 сентября, но этого не произошло. Родные забили тревогу, и поисками занялись спасатели.   

21 сентября спасатели Байкальского отряда на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня, 23 сентября, поисково-спасательные работы были возобновлены.

Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели пешком осмотрели береговую линию, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Также сегодня в помощь наземной группировке в Кабанский район Бурятии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС со спасателями на борту.

Именно с вертолёта были найдены пропавшие люди. Они находились в районе реки Ара-Буректай.

Спасённых мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели вывезли вертолётом в село Выдрино.

Что касается рыбака, которого искала эта группа добровольцев, то он пропал ещё 9 сентября после опрокидывания лодки. Тогда спасатели обследовали акваторию и береговую линию реки Снежная, мужчину так и не удалось найти.

пропавшие без вести

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