На трассе «Байкал» введено ограничение движения

На это повлиял выпавший снег
УГИБДД по Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения для грузового транспорта и автобусов на автодороге Р-258 «Байкал».
- В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега на участке с 83 км по 100 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Слюдянского района в 20:30 введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов, - сообщили дорожные полицейские.
Инспекторы предупреждают водителей о необходимости учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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