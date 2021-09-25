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На трассе «Байкал» введено ограничение движения

На трассе «Байкал» введено ограничение движения
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
На это повлиял выпавший снег

УГИБДД по Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения для грузового транспорта и автобусов на автодороге Р-258 «Байкал».

- В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега на участке с 83 км по 100 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Слюдянского района в 20:30 введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов, - сообщили дорожные полицейские. 

Инспекторы предупреждают водителей о необходимости учитывать данную информацию при планировании маршрута.


Снег Иркутская область

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