На трассе «Байкал» введено ограничение движения

На это повлиял выпавший снег













УГИБДД по Иркутской области сообщает об ограничении дорожного движения для грузового транспорта и автобусов на автодороге Р-258 «Байкал».- В связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега на участке с 83 км по 100 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Слюдянского района в 20:30 введено ограничение движения для грузового транспорта и автобусов, - сообщили дорожные полицейские.Инспекторы предупреждают водителей о необходимости учитывать данную информацию при планировании маршрута.