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В Иркутской области водитель грузовика погиб, врезавшись в корову и в фуру

В Иркутской области водитель грузовика погиб, врезавшись в корову и в фуру
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Трагедия произошла на федеральной трассе

Смертельное ДТП произошло 22 сентября около 23.50 часов в районе села Владимир Заларинского района Иркутской области.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель грузовика «Исудзу», двигаясь по федеральной автодороге «Сибирь» врезался в корову, после чего столкнулся с большегрузом «Мерседес Бенц», который следовал во встречном направлении.

В результате происшествия водитель «Исудзу» погиб.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершения ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

ДТП смерть

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