В Иркутской области водитель грузовика погиб, врезавшись в корову и в фуру

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Трагедия произошла на федеральной трассе



Смертельное ДТП произошло 22 сентября около 23.50 часов в районе села Владимир Заларинского района Иркутской области.



Предварительно установлено, что 39-летний водитель грузовика «Исудзу», двигаясь по федеральной автодороге «Сибирь» врезался в корову, после чего столкнулся с большегрузом «Мерседес Бенц», который следовал во встречном направлении.



В результате происшествия водитель «Исудзу» погиб.



Сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершения ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



