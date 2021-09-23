Трагедия произошла на федеральной трассе
Смертельное ДТП произошло 22 сентября около 23.50 часов в районе села Владимир Заларинского района Иркутской области.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель грузовика «Исудзу», двигаясь по федеральной автодороге «Сибирь» врезался в корову, после чего столкнулся с большегрузом «Мерседес Бенц», который следовал во встречном направлении.
В результате происшествия водитель «Исудзу» погиб.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершения ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель грузовика погиб, врезавшись в корову и в фуру
Происшествия, Фото:
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