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СМИ сообщили о задержании в Бурятии членов экстремистской группировки

СМИ сообщили о задержании в Бурятии членов экстремистской группировки
Происшествия,  Фото:pexels.com
По данным РЕН ТВ, задержанные обсуждали вопросы, связанные с захватом власти

В Брянске и в Улан-Удэ задержали членов организации «Союз славянских сил Руси» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого появились кадры задержания.

Участники группировки, которую суд признал экстремистской и подлежащей ликвидации, осуществляли организацию её деятельности и после судебного решения.

Так, в Брянске они арендовали помещение, где проводили собрания и обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории РФ, передаёт РЕН ТВ. Также сообщается, что задержанные вовлекали в свои ряды новых участников.

По предварительным данным, было задержано не менее шести человек.
экстремизм

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