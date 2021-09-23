По данным РЕН ТВ, задержанные обсуждали вопросы, связанные с захватом власти
В Брянске и в Улан-Удэ задержали членов организации «Союз славянских сил Руси» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого появились кадры задержания.
Участники группировки, которую суд признал экстремистской и подлежащей ликвидации, осуществляли организацию её деятельности и после судебного решения.
Так, в Брянске они арендовали помещение, где проводили собрания и обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории РФ, передаёт РЕН ТВ. Также сообщается, что задержанные вовлекали в свои ряды новых участников.
По предварительным данным, было задержано не менее шести человек.
СМИ сообщили о задержании в Бурятии членов экстремистской группировки
Происшествия, Фото:
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