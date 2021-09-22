На поиски группы направлены спасатели
Группа добровольцев, ушедшая на поиски пропавшего в районе реки Снежная рыбака, не вышла на связь в установленная время. Река Снежная протекает по территории Иркутской области и Бурятии.
9 сентября во время сплава опрокинулась лодка, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения.
- На протяжении нескольких дней поиски мужчины вели сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Ими был обследован участок русла реки Снежной вверх по течению до слияния с рекой Селенгинкой протяжённостью около 20 километров. К сожалению, безрезультатно, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Позднее, 15 сентября, из села Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежная с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные.
На поиски группы направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Слюдянского и Посольского подразделений на аэролодках.
В Бурятии не вышли на связь добровольцы, ищущие рыбака
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее обвиняемый четырежды привлекался к уголовной ответственности
Подросток и его друзья были госпитализированы
Момент смертельной аварии снял видеорегистратор очевидца. ВИДЕО 18+
Мать школьника заявила, что ребёнка оскорбляют в присутствии других одноклассников
Воры вырвали дверную петлю
Женщина получила травму головы
В аварию попал восьмиклассник
Мужчина украл телефон и кошелёк
Жильцы спаслись благодаря бдительному соседу
С начала года поймали 3,5 тысячи пьяных водителей
Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве
Смертельная авария произошла на севере республики
Супруги обещали оказать помощь в получении кредитов
Происшествия, 21.09.2021
Пострадавших нет
Происшествия, 21.09.2021
Женщина заявила, что оборонялась от агрессивного мужчины