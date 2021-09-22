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В Бурятии не вышли на связь добровольцы, ищущие рыбака

В Бурятии не вышли на связь добровольцы, ищущие рыбака
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На поиски группы направлены спасатели

Группа добровольцев, ушедшая на поиски пропавшего в районе реки Снежная рыбака, не вышла на связь в установленная время. Река Снежная протекает по территории Иркутской области и Бурятии.

9 сентября во время сплава опрокинулась лодка, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения.

- На протяжении нескольких дней поиски мужчины вели сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Ими был обследован участок русла реки Снежной вверх по течению до слияния с рекой Селенгинкой протяжённостью около 20 километров. К сожалению, безрезультатно, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Позднее, 15 сентября, из села Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежная с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом сообщили их родные.

На поиски группы направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Слюдянского и Посольского подразделений на аэролодках.

спасательная операция

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