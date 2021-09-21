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В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке

В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мальчики самовольно воспользовались чужой лодкой и попали в беду

19 сентября в Еравнинском районе Бурятии на озере Сосновое унесло лодку, в которой находились двое детей.

Сообщение об этом поступило в оперативные службы в 17.25 часов. На место происшествия выдвинулись инспекторы ГИМС и сотрудники полиции. Благодаря их слаженным действиям трагедии удалось избежать.

Оказалось, что два брата 11 и 9 лет, учащиеся Сосновоозерской средней школы, самовольно воспользовались находящейся на берегу чужой лодкой. Чтобы порыбачить, они отплыли от берега, отталкиваясь шестом. Но вскоре старший брат выронил шест из рук.

Ветром лодку с детьми стало относить на середину озера. Братья предпринимали попытки грести руками, однако это не принесло результата. Около двух часов лодка дрейфовала к середине водоёма.

Лодка имела в борту трещину, через которую поступала вода. Дети стали криками привлекать к себе внимание появившегося на берегу рыбака. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о происшествии.

- Прибыв на озеро, инспекторы ГИМС убедились, что в лодке, почти наполовину заполненной водой, находятся двое детей. Сотрудники МЧС пересадили подростков в спасательный катер, взяли на буксир терпящую бедствие лодку и благополучно вернулись на берег. Дети были переданы медицинским работникам для осмотра. Их здоровью в настоящее время ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

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