В одном из пакетов лежал кошелёк с деньгами
Днём 18 сентября в отдел полиции Улан-Удэ обратилась 69-летняя местная жительница и сообщила о краже, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Пенсионерка рассказала, что двумя днями ранее, получив пенсию, отправилась за покупками на рынок. После с двумя пакетами продуктов и вещей женщина решила заглянуть ещё в один магазин, расположенный на автобусной остановке КСК.
Доехав до места назначения, пожилая женщина села на скамейку передохнуть. Она задремала, а, проснувшись, не обнаружила своих пакетов. В одном из них находился кошелёк с 21 тыс рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 55-летняя гражданка, проживающая неподалеку. Проходя мимо остановки в состоянии опьянения, она воспользовалась ситуацией и украла чужие вещи. Обнаруженные в одном из пакетов деньги подозреваемая потратила.
Более 15 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Постоянного источника дохода не имеет.
Украденные продукты питания и кошелёк изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнка обокрала задремавшую на лавочке пенсионерку
Происшествия, Фото:
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