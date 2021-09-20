В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября в селе Большая Речка Кабанского района Бурятии очевидцы спасли из горящего дома 86-летнюю женщину. Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что один из спасителей – инспектор ОГИБДД, младший лейтенант полиции Вадим Балагуров.
К полицейскому, который находился на службе, в тот день подбежали две девочки. Они рассказали, что горит дом, где живёт пожилая женщина.
Вадим Балагуров бросился на помощь. В ограде горевшего дома находился сын 86-летней женщины. Он сообщил, что по состоянию здоровья пожилая мать не может передвигаться самостоятельно.
Младший лейтенант, обернув лицо мокрой тканью, без раздумий бросился в задымленное помещение. Однако из-за густого чёрного дыма он не смог добраться к пострадавшей. На помощь полицейскому прибежал очевидец. Вдвоём мужчины вынесли пожилую женщину из горящего дома.
До приезда пожарных полицейский нашел очаг возгорания и стал его тушить вместе с местными жителями. Возгорание было ликвидировано.
Убедившись, что граждане в безопасности, автоинспектор вернулся к исполнению служебных обязанностей.
Сотрудник полиции, проявивший смелость и героизм в экстремальной ситуации, будет номинирован на премию общественного совета при МВД по Бурятии «Признание-2022».