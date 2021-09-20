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В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре

В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейский без раздумий бросился в густой чёрный дым

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября в селе Большая Речка Кабанского района Бурятии очевидцы спасли из горящего дома 86-летнюю женщину. Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что один из спасителей – инспектор ОГИБДД, младший лейтенант полиции Вадим Балагуров.

К полицейскому, который находился на службе, в тот день подбежали две девочки. Они рассказали, что горит дом, где живёт пожилая женщина.

Вадим Балагуров бросился на помощь. В ограде горевшего дома находился сын 86-летней женщины. Он сообщил, что по состоянию здоровья пожилая мать не может передвигаться самостоятельно.

Младший лейтенант, обернув лицо мокрой тканью, без раздумий бросился в задымленное помещение. Однако из-за густого чёрного дыма он не смог добраться к пострадавшей. На помощь полицейскому прибежал очевидец. Вдвоём мужчины вынесли пожилую женщину из горящего дома.

До приезда пожарных полицейский нашел очаг возгорания и стал его тушить вместе с местными жителями. Возгорание было ликвидировано.

Убедившись, что граждане в безопасности, автоинспектор вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Сотрудник полиции, проявивший смелость и героизм в экстремальной ситуации, будет номинирован на премию общественного совета при МВД по Бурятии «Признание-2022».



ГИБДД пожар полиция

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