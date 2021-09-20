Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Вечером 17 сентября на крыше дома в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии в результате несчастного случая погиб пятилетний мальчик. Он получил смертельный удар током.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, мальчик проживал вместе с родителями и братом-близнецом. 17 сентября, пока мать была на работе, в доме с детьми находился отец. Однако вечером он отлучился, чтобы помочь сестре по хозяйству. Малышей мужчина оставил одних и запер дверь.
Через некоторое время дети сломали окно, через которое вылезли на улицу. Они забрались на крышу дома, где стали играть. Во время игры один из мальчиков схватился рукой за оголённые электрические провода. От удара током ребёнок скончался на месте.
Его брат спустился на землю и позвал взрослых.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
- Из-за участившихся случаев гибели детей сотрудники следственного управления неоднократно призывали граждан быть более бдительными по отношению к несовершеннолетним и не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Вновь, обращаясь к родителям, просим не оставлять детей без присмотра, особенно, в тех местах, где им может грозить опасность: возле водоёмов, в квартирах высотных домов рядом с открытыми окнами, с оголенными участками электропроводки или неисправными электроприборами, в помещениях со свободным доступом детей к различным опасным жидкостями, медикаментам и другим вредным веществам, которые используются в быту и т. п. По возможности следует обезопасить пространство, где находится ребёнок, и не оставлять его одного, - призвали в следственном комитете.
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
Происшествия, Фото:
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