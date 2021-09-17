На перевале в Бурятии произошло смертельное ДТП





Сегодня, 17 сентября, на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Около 14.30 часов столкнулись фура и грузовой автомобиль.- На перевале 46-летний водитель автомобиля Freightliner совершил столкновение с автомобилем Volvo. В результате ДТП пассажир фуры от полученных травм скончался. Водитель с травмами госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.