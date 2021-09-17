На перевале в Бурятии произошло смертельное ДТП

Сегодня, 17 сентября, на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Около 14.30 часов столкнулись фура и грузовой автомобиль.
- На перевале 46-летний водитель автомобиля Freightliner совершил столкновение с автомобилем Volvo. В результате ДТП пассажир фуры от полученных травм скончался. Водитель с травмами госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 августа на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором ехали 24 студента ВСГУТУ. Они возвращались в Улан-Удэ с отдыха на байкальской турбазе. Все пассажиры повреждения различной степени тяжести.
Одной из первых версий также были отказавшие тормоза. Однако в ходе предварительного обследования видимых неисправностей и повреждений тормозной системы в итоге не было выявлено. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».