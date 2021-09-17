Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
Советский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску улан-удэнца, который ранее трудился оперуполномоченным. Иск он подал к МВД по Бурятии.
Мужчина просил признать незаконным и необоснованным заключение служебной проверки, проведённой в отношении него, признать незаконным приказ о его увольнении из органов внутренних дел и восстановить его в должности оперуполномоченного уголовного розыска.
- Истец указал, что считает своё увольнение незаконным, поскольку не совершал проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, служебная проверка в отношении него проведена неполно и необъективно, так как он физическое насилие к Т. не применял, - отметили в пресс-службе суда.
Мужчину уволили из рядов полиции за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Он, находясь при исполнении, три раза ударил по лицу гражданина и неправомерно применил в отношении него наручники. Кроме того, он не представил соответствующий рапорт об их применении.
Суд отказал истцу.
- Материалы служебной проверки судом исследованы, выводы суд нашёл обоснованными. Проверка проведена работодателем в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в Советском районном суде.
После отказа в удовлетворении исковых требований в районном суде бывший «опер» подал апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там жалоба также была оставлена без удовлетворения.
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
Происшествия, Фото:
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