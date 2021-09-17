 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака

Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мак мужчина выращивал в своём палисаднике 

В Улан-Удэ 12 сентября полицейские выявили факт культивирования мака, сорт которого ещё называют опийным и который запрещён к выращиванию.

Мак в палисаднике своего дома выращивал 36-летний житель Советского района. Полицейские изъяли 103 куста, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина живёт один, официально не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Он признался, что периодически изготавливал наркотики для собственного употребления.



Предварительно у мужчины установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полиция пришла к 32-летней жительнице Прибайкальского района, которая любовно вырастила в огороде почти 400 кустов мака.

наркотики мак

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
Происшествия, 17.09.2021
Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
Происшествия, 17.09.2021
Пенсионерка разрешила парню пожить в квартире, а он вынес бытовую технику
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Происшествия, 17.09.2021
Мак мужчина выращивал в своём палисаднике
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Происшествия, 17.09.2021
Мошенники не дали жертве времени на раздумья
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
Происшествия, 17.09.2021
Местные жители не раз просили мужчину не отпускать собак без намордника и поводка
Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям
Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям
Происшествия, 17.09.2021
Потерпевшие давали грабителю время вернуть телевизор
В Бурятии гость ограбил хозяина дома
В Бурятии гость ограбил хозяина дома
Происшествия, 17.09.2021
Грабитель спустил все деньги на выпивку
В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов
В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов
Происшествия, 17.09.2021
Несмотря на плохую связь, женщины смогли дозвониться до спасателей
В Бурятии горел двухэтажный дом
В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия, 17.09.2021
Очаг находился в подполье
Читинка лишилась 2,6 млн, надеясь на выплату от финансовой пирамиды
Читинка лишилась 2,6 млн, надеясь на выплату от финансовой пирамиды
Происшествия, 17.09.2021
Больше четырёх миллионов рублей за сутки потеряли забайкальцы, поверив мошенникам
Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его
Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его
Происшествия, 17.09.2021
Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^