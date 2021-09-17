Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака









Предварительно у мужчины установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полиция пришла к 32-летней жительнице Прибайкальского района, которая любовно



Предварительно у мужчины установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решён вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полиция пришла к 32-летней жительнице Прибайкальского района, которая любовно вырастила в огороде почти 400 кустов мака

В Улан-Удэ 12 сентября полицейские выявили факт культивирования мака, сорт которого ещё называют опийным и который запрещён к выращиванию.Мак в палисаднике своего дома выращивал 36-летний житель Советского района. Полицейские изъяли 103 куста, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина живёт один, официально не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Он признался, что периодически изготавливал наркотики для собственного употребления.