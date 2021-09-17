Вор отправился в колонию строгого режима
40-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за кражу имущества «Ростелекома». Мужчина украл 700 метров кабеля связи.
- В ноябре 2020 года временно не работающий гражданин из корыстных побуждений похитил 700 метров кабеля связи, принадлежащего публичному акционерному обществу «Ростелеком», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вора поймали, когда он вернулся на место преступления за забытым там топором. Его задержали работники «Ростелекома».
Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.
- Ранее мужчина осуждён за аналогичное преступление, кроме того, это преступление совершил в период условного осуждения, - сообщили в прокуратуре.
Мировой судья назначил виновному 1 год 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
Вор отправился в колонию строгого режима
Пострадавшему водителю 70 лет
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка
Они получили 16 и 10 лет колонии
Пятиклассник попал в больницу
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке
Жертвой мошенников стала учительница
Преступник пришёл в торговую точку, вооружившись ножом
Убийца уснул возле тела жертвы
Наркотические «заготовки» мужчина хранил вместе с маринованными огурцами и помидорами
Дотла сгорел только сарай
Он получил 11 лет колонии
Деньги выделены из резервного фонда региона
Наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина