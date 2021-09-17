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В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора

В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор отправился в колонию строгого режима

40-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за кражу имущества «Ростелекома». Мужчина украл 700 метров кабеля связи.

- В ноябре 2020 года временно не работающий гражданин из корыстных побуждений похитил 700 метров кабеля связи, принадлежащего публичному акционерному обществу «Ростелеком», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Вора поймали, когда он вернулся на место преступления за забытым там топором. Его задержали работники «Ростелекома».

Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.

- Ранее мужчина осуждён за аналогичное преступление, кроме того, это преступление совершил в период условного осуждения, - сообщили в прокуратуре.

Мировой судья назначил виновному 1 год 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

кража

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