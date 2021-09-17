В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора

Вор отправился в колонию строгого режима



40-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за кражу имущества «Ростелекома». Мужчина украл 700 метров кабеля связи.



- В ноябре 2020 года временно не работающий гражданин из корыстных побуждений похитил 700 метров кабеля связи, принадлежащего публичному акционерному обществу «Ростелеком», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Вора поймали, когда он вернулся на место преступления за забытым там топором. Его задержали работники «Ростелекома».



Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.



- Ранее мужчина осуждён за аналогичное преступление, кроме того, это преступление совершил в период условного осуждения, - сообщили в прокуратуре.



Мировой судья назначил виновному 1 год 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.



