Жительница Бурятии сожгла автомобиль из-за неразделённой любви





Вечером 12 сентября загорелся автомобиль, припаркованный возле ограды дома в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. Автомобиль выгорел полностью, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Сотрудники полиции задержали по подозрению в поджоге 41-летнюю женщину.Как оказалось, женщина несколько лет жила с хозяином УАЗика. В начале сентября пара рассталась по инициативе мужчины. Женщина обиделась и пришла к бывшему сожителю выяснять отношения.Зная, что автомобиль мужчина паркует возле ограды, она заранее взяла из дома канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла машину. Огнём автомобиль полностью уничтожен. Ущерб составил около 180 тысяч рублей.Во время следствия женщина вину признала и возместила причинённый ущерб.К уголовной ответственности за поджог автомобиля будет привлечена и 66-летняя жительница села Сахарный Завод Бичурского района.В середине июня к ней и её сожителю в гости приехал сын мужчины из Кяхтинского района. Молодой человек припарковал автомобиль в ограде дома. Накануне вечером во время застолья между женщиной и пасынком возникла ссора, и хозяйка дома ушла к своей родственнице. Молодой человек также ушёл ночевать в другой дом.Ночью пенсионерка вернулась и подожгла припаркованную иномарку обидчика. В результате возгорания ущерб составил более 60 тысяч рублей.В обоих случаях полицейские возбудили уголовные дела.