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В Улан-Удэ осудили экс-полицейских, сексуально надругавшихся над подростком

В Улан-Удэ осудили экс-полицейских, сексуально надругавшихся над подростком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трое насильников отправятся в колонии общего и строгого режимов

Сегодня Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение по громкому делу в отношении трёх бывших полицейских, надругавшихся над подростком прямо в отделе. Подсудимые признаны виновными и в превышении должностных полномочий, и в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетнего, сообщил источник «Байкал-Daily».

Всё произошло в июле 2020 года в отделе полиции №2 в Улан-Удэ. 17-летнего парня доставили в отдел по подозрению в кражах. После юноша рассказал, что полицейские совершили над ним сексуальное насилие. В итоге молодой человек попал в больницу с травмами.

Издание «Сибирь. Реалии» (выполняет функции иноагента в РФ) приводило шокирующие подробности. Так, сестра пострадавшего рассказывала, со слов подростка, о некоем постороннем предмете, которым его пытали, повредив прямую кишку. Юноша считает, что это была бутылка. Также, по словам подростка, весь процесс пыток сотрудники снимали на видео.

Изначально следствие не комментировало, по какой именно статье было возбуждено уголовное дело. О том, что речь идёт о статье «Насильственные действия сексуального характера», первыми сообщили правозащитники. Спустя ещё некоторое время появилась официальная информация СУ СКР по Бурятии, где говорилось, что полицейские обвиняются только по статье «Превышение должностных полномочий».

Однако окончательно в деле всё же появилась та самая статья. Отметим, расследованием занимались наиболее опытные следователи. Также для разбирательства в Улан-Удэ прилетали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

Трое бывших полицейских приговорены к лишению свободы. Один из них получил 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, другой – 9 лет в колонии строгого режима. Третий отправится на 5 лет 6 месяцев в колонию общего режима.

превышение должностных полномочий сексуальное насилие полиция

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