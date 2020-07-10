Делом о насилии над подростком в Улан-Удэ занялись самые опытные следователи

В Улан-Удэ из-за неслыханного случая насилия в отделе полиции прилетели сотрудники МВД России
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии продолжает расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ, обвиняемых в превышении должностных полномочий.
Как сообщал «Байкал-Daily», речь идёт о шокирующем случае, где трое полицейских подозреваются в сексуальном насилии над 17-летним парнем прямо в отделе полиции. В деле фигурирует посторонний предмет, возможно, бутылка, из-за которой молодой человек получил травму. Родные подростка сообщают, что за отказ от дела им предлагают уже миллион рублей, но они намерены наказать полицейских.
- По данным следствия, 4 июля в Улан-Удэ в лечебное учреждение обратился 17-летний подросток с телесными повреждениями, сообщив, что травмы ему причинили сотрудники полиции. В средствах массовой информации распространяются сведения со ссылкой на законного представителя потерпевшего о характере применённого в отношении молодого человека насилия. В настоящее время в ходе проводимого предварительного следствия ведётся объективное разбирательство, направленное на детальную проверку как показаний самого потерпевшего и его законного представителя, так и версии обвиняемых и их защитников о невиновности. Назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, результаты которых помогут следствию установить полную картину происшествия, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ для разбирательства прилетели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Расследование проводится в тесном взаимодействии с ними.
Над делом работают наиболее опытные следователи.
- Следственные и процессуальные мероприятия проводятся в соответствии со всеми правилами техники, тактики и методики расследования таких преступлений. Прозрачность уголовного дела в тех пределах, которые позволяет действующее национальное и международное законодательство, гарантируется, но пока более подробная информация по нему в интересах следствия и для защиты несовершеннолетнего потерпевшего обнародованию не подлежит, - отмечают в Следственном управлении.
Обвиняемые полицейские на период следствия заключены под стражу.
Делом о насилии над подростком в Улан-Удэ занялись самые опытные следователи
Происшествия, Фото:
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