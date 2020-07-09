В Бурятии полицейские-насильники снимали пытки на камеру

Сестра подростка, который рассказал о том, что над ним надругались в отделе улан-удэнской полиции, озвучила шокирующие подробности. 18+
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошло неслыханное происшествие: трёх сотрудников уголовного розыска отдела полиции №2 Улан-Удэ подозревают в сексуальном насилии над 17-летним подростком. 7 июля все трое были арестованы на два месяца.
Издание «Сибирь. Реалии» (признано минюстом иностранным агентом ) в своей публикации привело шокирующие подробности, о которых рассказал сестра пострадавшего подростка, которому она приходится опекуном. В публикации «Сибирь. Реалии» сообщается, что, видимо, подростка изнасиловали бутылкой, а пытки, по словам юноши, снимали на видео.
По словам Светланы Ш. (имя изменено по её просьбе), 4 июля днём её брат встретился со своими приятелями у дома одного из них. Кто-то унёс ключ, поэтому они не могли открыть дверь. Парень полез в окно, что увидели сотрудники полиции в штатском, вероятно, приняв за вора. Затем, по словам сестры, скрутили так, что слетела обувь, в носках и повезли в отдел, не объясняя причину задержания.
- Уже в отделении полиции они, когда все эти пытки начались, говорили ему, что ты, типа, признайся в чем-нибудь, что-нибудь расскажи, что сделал – мы тебя отпустим быстрее. Он: «Я ничего не делал. Не знаю, что вам сказать. Скажите, что сказать, я подпишу все». Они ничего ему не дали подписать в итоге. Все это проделали нехорошее, сняли его на камеру, - говорит Светлана.
Ей трудно рассказывать о том, что делали с её братом-подростком в отделении, она называет это «манипуляциями и нехорошими вещами». Потом, с трудом подбирая слова, говорит, что над братом совершили сексуальное насилие «непонятным предметом» в одном из кабинетов отдела полиции №2.
Правозащитники подтверждают со ссылкой на свои источники в полиции, что «в ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку)».
Светлана со слов брата восстанавливает детали происшедшего.
– Он говорит, что, судя по тому, как шуршало, ему показалось, что это была бутылка пластиковая. Они её потом выкинули в мусор. По звуку он сориентировался, что это бутылка.
– В тот момент в кабинете находилось трое полицейских?
– Получается, два оперативника в гражданской форме, которые изначально его забрали, и ещё один сотрудник, который держал его, он был в форме сотрудника полиции. Один ещё, кстати, брату в лицо плюнул. А слюну прямо втаптывал в лицо ногой.
– Они сняли на камеру всё, что делали с подростком в отделении?
– Да, сотрудник говорил, что мы тебя снимаем на камеру. Если ты вякнешь, скажешь кому-то, то это всё сольется в Сети. Потом они его подняли, прямо в лицо направили и сказали: «Посмотри в камеру, назови, как тебя зовут, скажи, где ты живешь, с какого ты района, информацию подробную».
– Для чего? Чтобы шантажировать потом?
– Да, они именно этот момент снимали на камеру, и потом, когда он говорил, как его зовут, сколько ему лет, откуда он – это всё было снято.
– Сколько длилось это издевательство?
– Из дома он вышел без пятнадцати двенадцать, в отделение полиции его доставили минут пятнадцать первого. Сотрудники следствия говорят, что полчаса он там был, по камерам они отследили. Босиком шёл домой потом, потому что у него обувь осталась там, где его задержали.
– Что диагностировали врачи?
– У него был ушиб плеча, когда его ласточкой крутили, руками вверх водили. Ну и разрыв прямой кишки, трещины. Пару раз его ещё по почкам ударили, незначительно. Брат говорит, что не почувствовал. Когда сотрудник сидел перед ним на стуле, он ему пару раз дал по почкам.
В МВД по Бурятии так прокомментировали заявление семьи пострадавшего: «Сначала полицейские задержали подозреваемого в совершении краж и грабежей, который рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи. При проверке данной информации, прибывшие на указанное место, сотрудники полиции обнаружили неизвестного подростка, который выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул отдел полиции», – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, уточнив, что в дежурную часть сообщение из медучреждения о госпитализации травмированного подростка поступило вечером 4 июля.
По словам сестры, брат действительно «самостоятельно покинул отдел полиции» – полицейские дали ему одеться и выпроводили из отделения, предварительно поздравив его с днем рождения – 4 июля парню исполнилось 17 лет, о чём они узнали из его паспорта.
– Какой-нибудь протокол перед этим он подписывал?
– Нет, ничего не подписывал. Как будто его там и не было. Они ему просто дали одеться, досняли на камеру, заставив сказать, как его зовут, и поздравили с днём рождения, пошутили. У него день рождения был в тот день. Когда они это все проделывали, периодически упоминали: «Ну как тебе день рождения твой?»
– Когда он вышел оттуда, сразу позвонил вам или в больницу пошёл?
– Он шёл, плакал. Он мне говорил: «Я там не плакал, а когда вышел, просто начал реветь». Я, говорит, шёл из отдела полиции до дома (мы, в принципе, недалеко живём, буквально минут 10 ходьбы), и просто, говорит, хотел всё снять с себя, выкинуть. У него такое состояние было, когда он пришёл – просто аж истерически плакал. Я впервые видела, что он вообще плачет, потому что он довольно стойкий ребёнок.
Мы с ним поговорили, он успокоился. Я ему говорю: «Пожалуйста, пойдем в больницу, всё зафиксируем. Нужно всё сделать так, чтобы они отвечали за свои поступки». Он пошёл в больницу. Я в это время позвонила сначала в отдел полиции, мне там сказали, что начальников нет, приходите в понедельник. Я позвонила 112, описала ситуацию вкратце, они мне дали номер телефона доверия МВД. Я позвонила туда, с этого всё движение уже началось.
– После этого были какие-то личные звонки от полицейских?
– Постоянно. Все коллеги, которые есть в отделе этих сотрудников, они постоянно к нам приезжают, постоянно звонят мне. Постоянный прессинг идёт с их стороны.
– Что говорят?
– Сначала говорили: «Давайте этот вопрос закроем, денег вам дадим, и все будет в порядке. И вам, и нам хорошо». Я им говорила, что никаких денег не нужно, никто свои слова обратно забирать не будет, пусть они отвечают за то, что делают.
– Какую сумму они предложили?
– Сегодня был один миллион рублей.
– Угрозы были?
– Прямых угроз не было. Говорили между делом, что кислород вам перекроют. «Не будете вы жить спокойно в этом городе». В таком плане. Но прямо сказать, что вас убьют или что-то сделают, такого нет, не было, не могу этого сказать.
– Звонят со своими предложениями часто?
– Мне сейчас вот только, например, позвонил мой одноклассник, с которым я несколько лет не общалась. Говорит, что к нему приезжал наш бывший одноклассник, который работает в этом же отделе, чего я не знала, интересуется про меня, где я, что я, кто меня видел. Информацию пытается узнать, хотя я вообще не прячусь, все знают сотрудники, где я живу. Сегодня у нас очные ставки назначены.
– Есть какие-то предположения, почему задержали именно вашего брата?
– Нет, мы же самая обычная семья. Он мой младший брат, я его забрала из детского дома три года назад. У нас с ним общий отец, матери разные были. Его мать лишена родительских прав, 11 лет жил в детском доме. Бабушка наша забирала его на каникулы обычно, но потом сильно заболела. Я выросла, и стала его опекуном, забрала. Он обычный подросток, сложноватый характер, не спорю, но ничего криминального он не делал, чтобы с ним так поступали.
– Как брат сейчас себя чувствует?
– Сейчас крепится немного, отвечает на вопросы, ситуацию описывает. Но видно, что с каждым разом ему тяжелее и тяжелее это даётся.
– Но он по-прежнему настроен добиваться суда, наказания для полицейских?
– Да, конечно. О деньгах ничего даже слышать не хочет. И слова свои не забирает.
По мнению правозащитника Святослава Хроменкова, указанное преступление необходимо квалифицировать не только по 132 статье УК, но и по 286 (превышение должностных полномочий), поскольку полицейские находились в момент его совершения при исполнении.
В пресс-службе Следственного комитета по республике подтверждают факт возбуждения уголовных дел в отношении троих сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ, но по каким именно статьям, не комментируют.
В Бурятии полицейские-насильники снимали пытки на камеру
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У подозреваемого на ногах есть татуировки дракона и боксёра
Мужчина сдал оружие в Росгвардию
Новый гаджет украла её собутыльница
За сутки COVID-19 подтвердили ещё у нескольких десятков человек
Скончался пациент, которому не было 60 лет
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Отключение произошло из-за повреждения масляного выключателя
Забайкальский край на втором месте в ДФО по этому показателю
Улан-удэнец собирал кяхтинскую коноплю
На крупном ночном пожаре благодаря молодым людям удалось избежать трагедии
Пожарные и местные жители отстояли от огня соседние постройки
После мужчина схватился за нож
Мужчина во всём признался и раскаялся
Вором оказался житель села Сотниково
Сначала они катались на ней пьяные, но потом автомобиль вышел из строя