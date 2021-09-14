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Пьяный житель Бурятии сломал руку матери

Пьяный житель Бурятии сломал руку матери
Происшествия, 
Мужчина напал на мать со сковородником

Житель Мухоршибирского района Бурятии, сломавший руку матери, будет привлечён к административной ответственности. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

Вечером 16 июля 41-летний мужчина пришёл домой в алкогольном опьянении. Пьяный мужчина затеял ссору с родителями. В итоге он, угрожая 63-летней матери, ударил её по руке сковородником. После спокойно вышел во двор.

Испуганная женщина выбралась из дома через окно и позвала на помощь.

Пострадавшей диагностирован перелом руки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерке причинён вред здоровью средней тяжести.

Полицейские задержали мужчину на следующий день. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев.

причинение среднего вреда здоровью

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