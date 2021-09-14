В Улан-Удэ водитель не выжил после тройного ДТП

Вчера вечером, 13 сентября, в Улан-Удэ в больнице скончался водитель, попавший в тройное ДТП 8 сентября. О его смерти сообщили в УГИБДД по Бурятии. От полученных травм спустя пять дней после аварии умер 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Лаурель».
Как сообщал «Байкал-Daily», тройное ДТП произошло утром 8 сентября на отвороте в посёлок Солдатский.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя со стороны посёлка Аэропорт, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Лаурель» под управлением водителя 1985 года рождения. После чего по инерции автомобиль «Ниссан Лаурель» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус».
Тогда с места аварии госпитализировали в больницу водителей «Ниссана» и «Тойоты Виш».
Всего с начала года на дорогах Бурятии погибли 74 человека.