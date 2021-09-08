В Улан-Удэ двое мужчин пострадали в крупной аварии





Сегодня утром на повороте в посёлок Солдатский в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись три машины: «Ниссан Лаурель», «Тойота Виш» и «Тойота Приус».- Водители автомобилей «Ниссан Лаурель» и «Тойота Виш» получили травмы различной степени тяжести. Мужчины госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.