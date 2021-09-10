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В Улан-Удэ сбили мальчика

В Улан-Удэ сбили мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок был госпитализирован

9 сентября в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. ДТП случилось около 17 часов на улице Маяковского. Под колёса автомобиля попал 10-летний мальчик.

- 36-летняя водитель автомобиля «Дэу», следуя по улице Маяковского вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В столкновении с внедорожником погиб мотоциклист.

До этого наезд на ребёнка в Улан-Удэ был зафиксирован 6 сентября. На улице Тобольская 13-летнего мальчика сбил автомобиль, который угнал работник автомойки. За рулём ехал пьяный коллега угонщика. Водитель и пассажиры (в компании также были две девушки) с места аварии сбежали.

31 августа, за день до начала нового учебного года, в Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку.

30 августа в Кяхте на «зебре» сбили 17-летнего студента.

14 августа в Прибайкальском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
ДТП

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