Ребёнок был госпитализирован
9 сентября в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. ДТП случилось около 17 часов на улице Маяковского. Под колёса автомобиля попал 10-летний мальчик.
- 36-летняя водитель автомобиля «Дэу», следуя по улице Маяковского вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В столкновении с внедорожником погиб мотоциклист.
До этого наезд на ребёнка в Улан-Удэ был зафиксирован 6 сентября. На улице Тобольская 13-летнего мальчика сбил автомобиль, который угнал работник автомойки. За рулём ехал пьяный коллега угонщика. Водитель и пассажиры (в компании также были две девушки) с места аварии сбежали.
31 августа, за день до начала нового учебного года, в Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку.
30 августа в Кяхте на «зебре» сбили 17-летнего студента.
14 августа в Прибайкальском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
В Улан-Удэ сбили мальчика
Происшествия, Фото:
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