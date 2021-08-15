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В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде

В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнка госпитализировали из Прибайкальского района в Улан-Удэ

14 августа в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Это произошло около села Ярцы.

- В 16.20 часов 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2008 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в Улан-Удэ, в детскую республиканскую клиническую больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил работника, убиравшегося на краю проезжей части.

Ночью в Улан-Удэ произошёл смертельный наезд. Мужчину насмерть сбила «Тойота Камри», которой управлял лишённый прав водитель. 
ДТП велосипеды

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