Ребёнка госпитализировали из Прибайкальского района в Улан-Удэ
14 августа в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Это произошло около села Ярцы.
- В 16.20 часов 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2008 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в Улан-Удэ, в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил работника, убиравшегося на краю проезжей части.
Ночью в Улан-Удэ произошёл смертельный наезд. Мужчину насмерть сбила «Тойота Камри», которой управлял лишённый прав водитель.
В Бурятии сбили ребёнка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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