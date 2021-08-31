В Бурятии в ДТП попал 13-летний мотоциклист

Накануне, 30 августа, в Бурятии произошло несколько ДТП с пострадавшими. В том числе травмы получили 13-летний мальчик и 17-летний подросток. Об авариях сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Днём в посёлке Селенгинск Кабанского района 13-летний мальчик ехал на мотоцикле «Иж Юпитер». В какой-то момент ребёнок не справился с управлением и врезался в забор дома.
В результате мальчик был госпитализирован в больницу с переломом большеберцовой кости правой ноги.
В 17 часов произошло ДТП в Иволгинском районе. 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри» на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта», выполняя разворот, врезалась в «УАЗ».
Водитель «Камри» получила травмы различной степени тяжести.
В 23.10 часов в Кяхте произошёл наезд на пешехода. На улице Рукавишникова 34-летняя женщина-водитель «Тойоты Корона Премио» сбила 17-летнего парня. Произошло это прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате студент с травмами был доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 27 августа в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб пассажир перевернувшегося «Москвича», которым управлял пьяный водитель.