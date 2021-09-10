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В Бурятии мотоциклист погиб в столкновении с внедорожником

В Бурятии мотоциклист погиб в столкновении с внедорожником
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

9 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизнь мотоциклиста. Всё произошло около 19 часов в 1,5 километрах от села Тресково, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, 63-летний водитель внедорожника «Тойота Сурф» при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 34-летнего мужчины.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады «скорой».

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 сентября в Улан-Удэ погиб 22-летний молодой человек. Он на мотоцикле «Рейсер» врезался в бетонное ограждение.

13 августа в Улан-Удэ 25-летний мотоциклист погиб, столкнувшись с грузовиком. После столкновения мотоцикл сгорел.

В середине июля в Улан-Удэ на трассе «Байкал» мотоциклист погиб, врезавшись в остановившийся грузовик.

25 мая в Селенгинском районе Бурятии насмерть разбились 54-летний мотоциклист и его 34-летний пассажир.

Вечером 10 мая на Элеваторе в Улан-Удэ разбился 26-летний молодой человек, у которого не было водительских прав.


ДТП смерть мотоциклисты

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