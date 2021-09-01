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В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку

В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл вне «зебры»

31 августа, за день до начала нового учебного года, в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала восьмилетняя девочка. Её сбил автомобиль «Хонда» на улице Гагарина.

- В 5 часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя по улице Гагарина в районе дома № 20 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на восьмилетнюю девочку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девочка получила травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошли ДТП с пострадавшими в районах Бурятии. В Кабанском районе на трассе «Байкал» две аварии случились друг за другом на одном участке. Пострадали два водителя.

В Кяхтинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине тяжело пострадали три человека. Водитель впал в кому.

До этого наезд на несовершеннолетнего был зафиксирован 30 августа. В Кяхте на «зебре» сбили 17-летнего студента.

14 августа в Прибайкальском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.



ДТП

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