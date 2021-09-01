Наезд произошёл вне «зебры»
31 августа, за день до начала нового учебного года, в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала восьмилетняя девочка. Её сбил автомобиль «Хонда» на улице Гагарина.
- В 5 часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя по улице Гагарина в районе дома № 20 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на восьмилетнюю девочку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девочка получила травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошли ДТП с пострадавшими в районах Бурятии. В Кабанском районе на трассе «Байкал» две аварии случились друг за другом на одном участке. Пострадали два водителя.
В Кяхтинском районе Бурятии в опрокинувшейся машине тяжело пострадали три человека. Водитель впал в кому.
До этого наезд на несовершеннолетнего был зафиксирован 30 августа. В Кяхте на «зебре» сбили 17-летнего студента.
14 августа в Прибайкальском районе автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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