В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники установили в спиленное дерево маячок



Сотрудники Заудинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленную древесину, которая была готова к вывозу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники решили установить фотоловушку, а также спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправится древесина.



Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали двое мужчин, которые приехали на место рубки, загрузили древесину в автомобиль и выехали из леса. Лесники отследили маршрут, куда отправилась древесина и поняли, что мужчины направляются на пилораму в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района.



Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и поджидали правонарушителей у ворот.



В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.



