В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом

Лесники установили в спиленное дерево маячок
Сотрудники Заудинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленную древесину, которая была готова к вывозу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники решили установить фотоловушку, а также спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправится древесина.
Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали двое мужчин, которые приехали на место рубки, загрузили древесину в автомобиль и выехали из леса. Лесники отследили маршрут, куда отправилась древесина и поняли, что мужчины направляются на пилораму в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района.
Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и поджидали правонарушителей у ворот.
В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.
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Происшествия, Фото:
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