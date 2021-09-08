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В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом

В Бурятии «чёрных» лесорубов выследили шпионским методом
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники установили в спиленное дерево маячок

Сотрудники Заудинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленную древесину, которая была готова к вывозу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники решили установить фотоловушку, а также спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправится древесина.

Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали двое мужчин, которые приехали на место рубки, загрузили древесину в автомобиль и выехали из леса. Лесники отследили маршрут, куда отправилась древесина и поняли, что мужчины направляются на пилораму в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района.

Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и поджидали правонарушителей у ворот.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.

черные лесорубы

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