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В Бурятии пьяная девушка-водитель устроила ДТП

В Бурятии пьяная девушка-водитель устроила ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У пьяной девушки, ехавшей за рулём, к тому же не было водительских прав

Утром 2 сентября в Джидинском районе Бурятии ДТП устроила 25-летняя девушка, севшая за руль пьяной, к тому же не имея водительских прав.

- На автодороге «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» в трёх километрах от села Оёр водитель автомобиля «Тойота Королла» совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получила 35-летняя пассажирка.

Результат освидетельствования девушки-водителя составил 0,89 мг/л.

Ранее в Бурятии произошёл ряд «пьяных» ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа в Тарбагатайском районе смертельную аварию устроил пьяный водитель «Москвича». В перевернувшемся на крышу автомобиле погиб пассажир.

Вечером 26 августа в Улан-Удэ пьяного водителя «Рено Логан», врезавшегося в дорожное ограждение, задержали благодаря очевидцам.

18 августа в Кабанском районе пьяный водитель «Лэнд Крузера», к тому же не имеющий прав, устроил аварию, в которой пострадал сам, а также его пассажир.

16 августа в Кяхтинском районе пьяный водитель Mitsubishi Outlander врезался в «Тойоту», в которой ехала семья с тремя детьми. В результате страшного ДТП погибла старшая дочь, которой было 13 лет. Остальные члены семьи получили травмы, а виновник аварии почти не пострадал. На него возбудили уголовное дело, свою вину мужчина признал.

12 августа в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии пьяная женщина на «Тойоте Кариб» врезалась в грузовик. Пострадала сама водитель, а также её пассажирка, к слову, тоже пьяная.

10 августа в ДТП в Прибайкальском районе пострадали две девушки. 24-летняя девушка-водитель без прав управляла «Тойотой Короллой Филдером», будучи пьяной. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Водитель и её пассажирка получили различные травмы.

1 августа в Иволгинском районе погибла 22-летняя девушка, которая села за руль пьяной и не имея водительских прав.



ДТП алкогольное опьянение

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