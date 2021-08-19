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В Бурятии пьяный водитель перевернулся на «Лэнд Крузере»

В Бурятии пьяный водитель перевернулся на «Лэнд Крузере»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали два человека

Накануне, 18 августа, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП по вине пьяного водителя «Лэнд Крузера», к тому же не имеющего водительских прав. Авария произошла на федеральной трассе «Байкал», в двух километрах от села Клюевка.

- В 16.40 часов 32-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате водитель и пассажир получили травмы.

Результат освидетельствования водителя внедорожника составил 0,38 мг/л.


Всего же 18 августа на дорогах республики инспекторы ДПС задержали 17 пьяных водителей. Трое из них попались на повторной пьяной езде в течение года.

В последние дни зафиксирован ряд аварий по вине нетрезвых людей. Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа в Кяхтинском районе пьяный водитель Mitsubishi Outlander врезался в «Тойоту», в которой ехала семья с тремя детьми. В результате страшного ДТП погибла старшая дочь, которой было 13 лет. Остальные члены семьи получили травмы, а виновник аварии почти не пострадал. На него возбудили уголовное дело, свою вину мужчина признал.

12 августа в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии пьяная женщина на «Тойоте Кариб» врезалась в грузовик. Пострадала сама водитель, а также её пассажир, к слову, тоже пьяная.

10 августа в «пьяном» ДТП в Прибайкальском районе пострадали две девушки. 24-летняя девушка-водитель без прав управляла «Тойотой Короллой Филдером», будучи пьяной. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Водитель и 26-летняя пассажирка получили различные травмы.

1 августа в Иволгинском районе погибла 22-летняя девушка, которая села за руль пьяной и не имея водительских прав.

31 июля в Прибайкальском районе 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Марк II» в состоянии алкогольного опьянения, вблизи села Ярцы съехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали три пассажира, двое из которых дети.



ДТП алкогольное опьянение

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