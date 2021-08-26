Пьяный водитель врезался в ограждение
Вчера вечером в 21:10 в дежурную часть Госавтоинспекции позвонили бдительные улан-удэнцы. Они рассказали, что на улице Бабушкина водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в дорожное ограждение. Водитель, по словам очевидцев, явно пьян.
На место немедленно выехали сотрудники ГИБДД.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что мужчина действительно находится в состоянии опьянения. Результат освидетельствования 42-летнего улан-удэнца составил 1.37 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В отношении пьяного водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП. Такое нарушение влечёт наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Госавтоинспекция поблагодарила людей, которые сообщили о пьяном водителе.
В Улан-Удэ пьяного водителя поймали благодаря очевидцам
Происшествия, Фото:
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