Подземные толчки ощущались в трёх населённых пунктах республики
В 13:24 на территории Муйского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее посёлка Северомуйск.
- По информации от ЕДДС, толчки ощущались в Северомуйске и Таксимо Муйского района, а также в посёлке Янчукан Северо-Байкальского района. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого жители Бурятии почувствовали толчки 23 августа. Землетрясение произошло в районе озера Хубсугул в Монголии, а ощутили его в Кабанском районе и в Улан-Удэ.
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, Фото:
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