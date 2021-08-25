Улан-удэнец выловил краснокнижных осетров

Днём 20 августа недалеко от села Никольск Кабанского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль. Во время досмотра в кузове полицейские нашли более 16 килограммов рыбы, в том числе около 1,5 кг краснокнижного осетра (шесть штук), и две удочки. Досмотр производился в рамках операции «Путина», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
49-летний водитель рассказал, что накануне ночью выловил рыбу в озере Байкал для собственного употребления, а ехал он в Улан-Удэ.
Ущерб от действий браконьера составил около 963 тысяч рублей.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации».
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 августа в реку Селенга – крупнейший приток Байкала – выпустили 200 тысяч штук молоди байкальского осетра.