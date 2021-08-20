В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра

Молодь подращена на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе. Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. Средняя штучная навеска особи составляет около 2 граммов, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.







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Накануне, 19 августа, в реку Селенга – крупнейший приток Байкала – выпустили 200 тысяч штук молоди байкальского осетра. Выпуск проводил Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» в рамках госзадания. Возраст отпущенных в Селенгу мальков – около двух месяцев, сообщили в пресс-службе Байкальского филиала.По словам начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика, искусственное воспроизводство рыбы, в том числе искусственное воспроизводство осетра -актуальный и необходимый процесс. Ведь на водоёмы Бурятии оказывается серьёзная антропогенная нагрузка: браконьерство, низкое качество воды и плохая экология в целом.- Искусственное восстановление водных биоресурсов - это реальная помощь нашим рекам и самое главное - озеру Байкал! – пояснил Леонид Михайлик.Начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» добавил, что отрадно видеть вклад общественности в биоразнообразие водоёмов Бурятии. Так, ГК «Титан» на протяжении многих лет своими силами зарыбляет водоёмы для сохранения и приумножения рыбных запасов.- Активно зарыбляем водоёмы Бурятии с 2013 года. Совместно с ФГБУ «Главрыбвод», Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Госрыбцентром регулярно выпускаем для роста в Байкал и его притоки мальков омуля, хариуса, сазана. В августе 2017 года вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным я выпустил 50 тысяч омулят в Байкал в акваторию Байкальского биосферного заповедника. Уже тогда он нас поблагодарил за эту благородную миссию и напутствовал на продолжение дела, - прокомментировал Вадим Бредний.Выпуску молоди осетра в естественную среду обитания ценной рыбы предшествовала длительная подготовка, которая включала в себя ежегодное наращивание темпов производства и увеличение производственной мощности. Проектная мощность Селенгинского экспериментального рыбоводного завода – 247 млн штук икринок омуля и один миллион штук молоди осетра в год.- Только за последние пять лет благодаря стараниям федерального агентства по рыболовству Селенга и акватория Байкала пополнилась более чем на 4,4 млн мальков сибирского (байкальского) осетра, - сообщил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.До конца года планируется выпустить в акваторию Селенги ещё 300 тысяч молоди осетра, при общем годовом количестве в 700 тысяч мальков. Ежегодно на эти восстановление запасов байкальского осетра Федеральным агентством по рыболовству предусматривается более 15 миллионов руб.