Розыск четверых сбежавших осуждённых продолжается
Задержан третий сбежавший осуждённый из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, в котором проходят принудительное лечение.
Задержанным оказался 34-летний Александр Р., сообщили в республиканском правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее были задержаны двое сбежавших. Всего побег совершили семь человек. МВД по Бурятии опубликовало ориентировки на разыскиваемых преступников. Их можно посмотреть по ссылке.
Инцидент случился сегодня во второй половине дня. В учреждении начались беспорядки, чем воспользовались эти семеро. Они выбрались из здания и покинули территорию психдиспансера.
В девяти районах республики и Улан-Удэ введён оперативный план «Сирена».
По данному факту начата доследственная проверка.
Задержали третьего сбежавшего из психдиспансера в Бурятии
Происшествия, Фото:
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