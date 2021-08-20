В Иркутской области эвакуировали людей из задымленного подъезда

Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Поздно вечером в городе Усолье-Сибирское произошёл пожар в пятиэтажном панельном доме. К месту пожара оперативно были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на первом этаже шёл дым, наблюдалось задымление в подъезде.
Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам с верхних этажей спасло ещё четырёх жильцов дома.
Пожар уничтожил личные вещи в ванной комнате, закоптились стены.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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Вероятно, пожар случился из-за сигареты
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