В Улан-Удэ машина вылетела на трамвайные пути после ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Боевая, Мокрова и проспекта Строителей



Сегодня произошло ДТП на пересечении улиц Боевая, Мокрова и проспекта Строителей. Участниками аварии стали автомобили «Хонда» и «Киа». Видео с места ДТП опубликовали в паблике hp_buryatiya.



- Я вот не видел, кто из них ехал на «красный», кто на «зелёный». У них хлопок произошёл, у обоих «взорвались» подушки безопасности, одну машину выкинуло на рельсы, - рассказал очевидец.



По словам свидетеля, ДТП обошлось без пострадавших.



Машину с трамвайных путей убрали с помощью проезжавшего мимо трактора.



