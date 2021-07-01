Авария произошла на пересечении улиц Боевая, Мокрова и проспекта Строителей
Сегодня произошло ДТП на пересечении улиц Боевая, Мокрова и проспекта Строителей. Участниками аварии стали автомобили «Хонда» и «Киа». Видео с места ДТП опубликовали в паблике hp_buryatiya.
- Я вот не видел, кто из них ехал на «красный», кто на «зелёный». У них хлопок произошёл, у обоих «взорвались» подушки безопасности, одну машину выкинуло на рельсы, - рассказал очевидец.
По словам свидетеля, ДТП обошлось без пострадавших.
Машину с трамвайных путей убрали с помощью проезжавшего мимо трактора.
В Улан-Удэ машина вылетела на трамвайные пути после ДТП
Происшествия, Фото:
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