На жительницу Бурятии возбудили дело за обман при взятии кредита

Безработная женщина взяла кредит на телефон



В Селенгинском районе Бурятии 39-летняя местная жительница в феврале в салоне сотовой связи оформила кредит на мобильный телефон. Сумма выданного микрофинансовой организацией займа составила около 15 тысяч рублей. Однако ни единого платежа с тех пор женщина не внесла.



Более того, выяснилось, что при оформлении кредита она указала недостоверные данные о факте трудоустройства и получаемой зарплате. В действительности женщина нигде не работала.



Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», сообщили в МВД по Бурятии.



