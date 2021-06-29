Безработная женщина взяла кредит на телефон
В Селенгинском районе Бурятии 39-летняя местная жительница в феврале в салоне сотовой связи оформила кредит на мобильный телефон. Сумма выданного микрофинансовой организацией займа составила около 15 тысяч рублей. Однако ни единого платежа с тех пор женщина не внесла.
Более того, выяснилось, что при оформлении кредита она указала недостоверные данные о факте трудоустройства и получаемой зарплате. В действительности женщина нигде не работала.
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», сообщили в МВД по Бурятии.
На жительницу Бурятии возбудили дело за обман при взятии кредита
Происшествия, Фото:
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