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В Улан-Удэ водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся

В Улан-Удэ водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Машину виновника аварии нашли на другой улице

Накануне, 22 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, виновник аварии с места сбежал.

Всё произошло в 21.40 часов на улице Тобольская, в районе дома №73. Водитель автомобиля «Тойота Пробокс» прямо на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнего пешехода. После водитель с места скрылся.


Молодой человек получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Автомобиль виновника аварии нашли.

- Машина с признаками ДТП была обнаружена на улице Жердева, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Также, как сообщал «Байкал-Dailу», вчера в Улан-Удэ произошёл ещё один наезд. На улице Краснодонская около 17 часов 41-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.

- В результате ДТП мальчик с переломом голени госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБД по Бурятии.


В Кижингинском районе вчера вечером произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 14-летней девочки. В аварию попала компания подростков-одноклассников, за рулём был 15-летний парень. Девочка погибла на месте, в больницу попали пять подростков.

ДТП
 
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