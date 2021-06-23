В Улан-Удэ водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся

Накануне, 22 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, виновник аварии с места сбежал.
Всё произошло в 21.40 часов на улице Тобольская, в районе дома №73. Водитель автомобиля «Тойота Пробокс» прямо на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнего пешехода. После водитель с места скрылся.
Молодой человек получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.
Автомобиль виновника аварии нашли.
- Машина с признаками ДТП была обнаружена на улице Жердева, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Также, как сообщал «Байкал-Dailу», вчера в Улан-Удэ произошёл ещё один наезд. На улице Краснодонская около 17 часов 41-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.
- В результате ДТП мальчик с переломом голени госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБД по Бурятии.
В Кижингинском районе вчера вечером произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 14-летней девочки. В аварию попала компания подростков-одноклассников, за рулём был 15-летний парень. Девочка погибла на месте, в больницу попали пять подростков.