Виновнику аварии 18 лет
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии автомобиль врезался в дом.
Сегодня около 6:30 водитель автомобиля Toyota Vista, следуя по улице Победа, не справился с управлением и врезался в дом, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
В результате происшествия пострадал 18-летний водитель автомобиля. Водительских прав он не имеет, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавший получил различные травмы и доставлен в Нижнеангарскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля в селе Вахмистрово Тарбагатайского района 59-летний водитель микрогрузовика «Мазда Титан» снёс забор жилого дома. Пострадал сам водитель автомобиля.
В тот же день в пригородном селе Сужа «Тойота» влетела в жилой дом, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и его 11-летний пассажир. Все были доставлены в больницу. Застрявший в доме автомобиль вытаскивали с помощью спецтехники.
В Бурятии водитель без прав врезался в дом
Происшествия, Фото:
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