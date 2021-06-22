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В Бурятии водитель без прав врезался в дом

В Бурятии водитель без прав врезался в дом
Происшествия,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Виновнику аварии 18 лет

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии автомобиль врезался в дом.

Сегодня около 6:30 водитель автомобиля Toyota Vista, следуя по улице Победа, не справился с управлением и врезался в дом, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

В результате происшествия пострадал 18-летний водитель автомобиля. Водительских прав он не имеет, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавший получил различные травмы и доставлен в Нижнеангарскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля в селе Вахмистрово Тарбагатайского района 59-летний водитель микрогрузовика «Мазда Титан» снёс забор жилого дома. Пострадал сам водитель автомобиля. 

В тот же день в пригородном селе Сужа «Тойота» влетела в жилой дом, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и его 11-летний пассажир. Все были доставлены в больницу. Застрявший в доме автомобиль вытаскивали с помощью спецтехники



ДТП
 
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